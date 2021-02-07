Gündem Korkutelide 189 adet gayrimenkul satışa sunuluyor
ANTALYA

Korkuteli'de 189 adet gayrimenkul satışa sunuluyor

Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 189 adet gayrimenkulü satışa sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
189 gayrimenkul satışa sunuluyor.
189 gayrimenkul satışa sunuluyor.

Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan ve Akyar Yaylası, Avdan, Bahçeyaka, Beğiş, Bozova, Gümüşlü, İmecik, Kızılaliler, Kızılcadağ, Köseler, Küçükköy Yaylası, Manay, Osmankalfalar, Taşkesiği, Ulucak, Yakaköy, Yeleme, Yukarı Karaman Yaylası mahallelerinde bulunan taşınmazlar 7.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacak.

İhaleye çıkarılan arsaların adres ve muhammen bedelleri ile diğer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

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