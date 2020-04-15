Gündem Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
İSTANBUL

Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?

Koronavirüs denetiminde ilginç diyalog: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?

Okmeydanı’da koronavirüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Denetim esnasında dışarıda maskesiz dolaşan bir genci durduran polis “Ben Suriyeliyim” diyen gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” cevabını vererek caddeden uzaklaştırdı.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İstanbul’da denetimler devam ediyor.
Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İstanbul’da denetimler devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında İstanbul’da uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı’ndaki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Birçok iş yerine giren ekipler, iş yerlerinin ve çalışanların yasağa uyup uymadıklarını kontrol etti. Tedbirleri eksiksiz yerine getirenlere teşekkür eden zabıta ekipleri, müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Çalışanların da maske ve eldivensiz çalışmaması gerektiğine değinen ekipler, iş yerinin kapasitesine göre müşteri almasını ve sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerektiğine belirtti.

Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı
GÜNDEM
Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı

“Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?”

Öte yandan denetimler kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Park ve Bahçe Timleri de Fatih Sultan Caddesi üzerinde çalışma yaptı. Çalışmada vatandaşları uyaran polis, bir gencin maske takmadan dışarıda dolaştığını gördü.

  • Bunun üzerine polisin “neden maskesizsin” diyerek uyardığı genç, “Ben Suriyeliyim” diye cevap verdi. Cevap karşısında şaşkına dönen polis ise, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” diyerek genci caddeden uzaklaştırdı.

Denetimlerin ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

Pazara girmek isteyenler, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu
FOTOĞRAF 11
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Burdur'da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı koronavirüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi.
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Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.
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Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe saydı.
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Vatandaşlar, pazara girmek için yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu.
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Bazı vatandaşlar bu duruma isyan etti.
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Ekipler, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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Maskesiz gelenlere belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.
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Pazara girmek isteyenler, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu
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Pazara girmek isteyenler, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu
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Pazara girmek isteyenler, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu
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Pazara girmek isteyenler, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu
Pazara girmek isteyenler, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu
Burdur'da salı günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Ekipler, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluştu.


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