Gündem Koronavirüs hastaları 3 haftada taburcu ediliyor
POLİTİKA

Koronavirüs hastaları 3 haftada taburcu ediliyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüsün tedavi süresine ilişkin hastanede yatanların genellikle 2,5-3 haftada, yoğun bakımda tedavi görenlerin ise 4-6 haftada taburcu edildiğini söyledi.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Recep Öztürk
Recep Öztürk

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün tedavi süresine ilişkin bilgi verdi. 22 Mart itibariyle koronavirüsün dünya genelinde 315 bin 258 kişide tespit edildiğini, bu hastalardan 13 bin 582 kişinin öldüğünü, 95 bin 892 kişinin ise iyileştiğini belirten Prof. Öztürk, buna göre vaka ölüm hızının yüzde 4,3 olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’DE ÖLÜM HIZI AZ

Öztürk, Türkiye için “Vaka ölüm hızı yüzde 2,21. Ülkemizde 11 Mart’ta ilk vakanın tespit edildiği bildirilmiştir. Pandemik hale gelen koronavirüs enfeksiyonu bir ülkede, doğrulanmış 100 olguyu aştığında ‘kritik eşik’ geçilmiş olur” dedi. Salgının Türkiye’ye geç girişinin sağlandığını bildiren Öztürk, “Alınacak tedbirlerle enfeksiyonun kontrol edilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca kit paralarını Atatürk ödedi iddialarını yanıtladı: Öyle bir durum yok!
OYNAT 00:25
Bakan Koca kit paralarını Atatürk ödedi iddialarını yanıtladı: Öyle bir durum yok!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den satın alınan kitlerin paralarının Atatürk tarafından ödendiğine dair iddiaları yalanladı. Bakan Koca, 'Öyle bir durum yok! Biz gelen kitlerimize, aldığımız kitlere kendimiz paramızı vererek alıyoruz. İlaç dahil olmak üzere kendimiz parasını veriyoruz' şeklinde konuştu.


TEDBİRLERE UYALIM

  • Öztürk, “Üniversiteler dahil okulların tatil edilmesi, kapalı mekanlara toplanmayı önleyici tedbirlerin alınması, 65 yaş ve üstünde olanlarla kronik hastalığı olanların sokağa çıkışının yasaklanması, acil olmayan hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmamasının istenmesi bu tedbirlerdendir” diye konuştu. Alınan tedbirlere vatandaşların özenle uyması gerektiğinin altını çizen Öztürk, şöyle devam etti: “Belirlenen 14 önleyici tedbire, özellikle el yıkama ve solunum hijyenine uymak, yakın temaslardan kaçınmak, evde kalmak en önemli hususlardır.”

YÜZDE 80’İ HAFİF SEYREDİYOR

Öztürk, dünyadaki tecrübelere göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80’inin hafif seyrettiğini, bunların evde takip edilebildiğini, yüzde 15 kadarının hastanede yatarak izlendiğini, yüzde 5 kadarının ise yoğun bakım şartlarında izlendiğini vurguladı. Öztürk, hastanede yatanların genellikle 2,5-3 haftada, yoğun bakımda yatanların ise 4-6 haftada taburcu edildiğini söyledi. Öztürk, bu virüsün tedavisinde planiquel romatizma ilacının kullanıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 7, vaka sayısı 293
DÜNYA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 7, vaka sayısı 293
Keşke 14 gün kuralına uysaydı

Keşke 14 gün kuralına uysaydı

​İhmali yüzünden onlarca kişinin canı tehlikeye girdi.
Testi beklerken camdan kaçtı

Testi beklerken camdan kaçtı

​İnsanların canını hiçe sayan tavrı pes dedirtti.
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

​Ekonomiye bir koruma kalkanı da kamu bankalarından.
O fabrikalara<br>el koyarız!

O fabrikalara
el koyarız!

Soylu'dan stokçulara sert uyarı.
3 haftada taburcu

3 haftada taburcu

​Dünya'da koronavirüsten 95 bin kişi iyileşti.
Evler sınıf oldu

Evler sınıf oldu

​Bir haftalık aranın ardından ders başı.

50 bin kit geldi

50 bin kit geldi

​15 dakikada koronavirüs testi yapıyor.
Yunanistan'da<br>hayat durdu

Yunanistan'da
hayat durdu

​Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Marketlere saat ayarı

Marketlere saat ayarı

Müşteri çıkmadan müşteri alınmayacak.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Sadece alışveriş ve spor

Sadece alışveriş ve spor

​İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri alındı.
Yedi hastamızı <br>daha kaybettik

Yedi hastamızı
daha kaybettik

​Bakan Koca'dan 'gençlere uyarı' var.
Öksürüğü var ateşi yok

Öksürüğü var ateşi yok

​Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Şoke eden haberi kendisi duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.