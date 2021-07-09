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İSTANBUL

Koronavirüs hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi: Durumu ciddi

Taksim’deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı. Kuveytli turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi: Durumu ciddi
Kuveytli koronavirüs hastası turist hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Kuveytli turistin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İHA

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri aynı zamanda obez hastası olan turisti ambulans ile Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kuveytli turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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