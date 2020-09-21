Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Koronavirüs ile bakır ürünlere talep arttı Sağlıklı olduğu için insanlar bakıra yöneldi
GAZİANTEP

Koronavirüs ile bakır ürünlere talep arttı: Sağlıklı olduğu için insanlar bakıra yöneldi

Koronavirüs ile bakır ürünlere talep arttı: Sağlıklı olduğu için insanlar bakıra yöneldi

Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı olmasından dolayı mutfaklarda bakır ürünler tercih edilmeye başlandı. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, "Sağlıklı olmasından dolayı pandemi sonrası satışlar daha da artmış durumda. Biz, burada hijyen ortamını da sağladığımız için müşterilerin ilgisi yoğun" dedi.

Haber Merkezi DHA
Pandemi nedeniyle bakırda satışlar arttı.
Pandemi nedeniyle bakırda satışlar arttı.

Bakır ürünlerinin hem yöresel hem de insan vücuduna zararsız olması sebebi ile pandemi sürecinde vatandaşların bakıra olan ilgisi arttı. Vatandaşların bakır tencere, tava ve fincan kullanımına yönelmesi, Bakırcılar Çarşısı esnafını da mutlu etti.

Pandemi nedeniyle bakırda satışlar arttı.

Bakırın sağlıklı olmasından dolayı tercih edildiğini ifade eden Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, vatandaşların bu süreçte sağlık konusuna dikkat ettiği için bakır ürünleri daha çok almaya başladığını söyledi.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık

'SON YILLARDA AVRUPA'DA DA KULLANIMI ARTTI'

Celal Açık, bakırın sağlık açısından ön planda olan bir ürün olduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle satışların arttığını ve insanların sağlıklı olduğu için bakır ürünlere yöneldiğini anlatan Açık, "Birkaç yıldır bakır satışında önemli gelişmeler var. Özellikle sağlıklı olmasından dolayı pandemi sonrası satışlar daha da artmış durumda. Biz, burada hijyen ortamını da sağladığımız için müşterilerin ilgisi yoğun" dedi.

Pandemi nedeniyle bakırda satışlar arttı.

Bakırın sağlıklı olduğunu tüm dünyanın anladığını belirten Celal Açık, son yıllarda Avrupa'da da bakır kullanıldığını sözlerine ekledi.

Pandemi nedeniyle bakırda satışlar arttı.
Abone Ol Google News
Satan ev alıyor!

Satan ev alıyor!

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Yerli otoya sürpriz isim

Yerli otoya sürpriz isim

​Honda'dan transfer edildi: Üretiminden sorumlu olacak.
İyi Partide ortalık toz duman: Elden ele dolaşan liste kriz çıkardı

Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle maça damga vurdu.

Korkutan<br>ikinci deprem

Korkutan
ikinci deprem

Sabah saatlerinde bir deprem daha meydan geldi.
Düzce'de yürek yakan olay

Düzce'de yürek yakan olay

​5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
İkinci eli<br>sıfırını geçti!

İkinci eli
sıfırını geçti!

​İşte fiyatlarda makası açan 8 model.
PKK FETÖ'ye çalışmış

PKK FETÖ'ye çalışmış

​İki terör örgütü 15 Temmuz'da işbirliği yaptı.
Yeni kısıtlama<br>olacak mı?

Yeni kısıtlama
olacak mı?

Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Okula merhaba

Okula merhaba

​Türkiye'de okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor.
Dört<br>yanlışa cevap

Dört
yanlışa cevap

​Ayasofya konusunda doğru bilinen yanlışlar.
Baykar'dan örnek kampanya

Baykar'dan örnek kampanya

Uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar hediye ettiler.
Washington<br>yalnız kaldı

Washington
yalnız kaldı

​ABD-Avrupa arasında İran'a yaptırım gerilimi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.