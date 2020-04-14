Koronavirüs kimin umrunda: Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu

Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu.

Özel ve kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi.

FOTOĞRAF 5 Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu. Özel ve kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi. Banka şubelerinde güvenlik personelleri ve polis, insanlar arasında en az 2 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı. Polisler, bazı yaşlılara kimlik sordu ve sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yapan polis, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri de anlattı. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Banka şubelerinde güvenlik personelleri ve polis, insanlar arasında en az 2 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı.

Polisler, bazı yaşlılara kimlik sordu ve sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yapan polis, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri de anlattı.

FOTOĞRAF 8 Hafta sonundaki sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bugün pazarlara akın etti. Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’ne kurulan semt pazarına gelenler ile satıcıların çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Esenyurt'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. BiP'te paylaş

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