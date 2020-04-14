Koronavirüs kimin umrunda: Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu

Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu.
Özel ve kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi.
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Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu.
Özel ve kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi.
Banka şubelerinde güvenlik personelleri ve polis, insanlar arasında en az 2 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı.
Polisler, bazı yaşlılara kimlik sordu ve sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu.
Ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yapan polis, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri de anlattı.
Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu
Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Banka şubelerinde güvenlik personelleri ve polis, insanlar arasında en az 2 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı.
Polisler, bazı yaşlılara kimlik sordu ve sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yapan polis, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri de anlattı.
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Hafta sonundaki sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bugün pazarlara akın etti.
Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’ne kurulan semt pazarına gelenler ile satıcıların çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.
Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Esenyurt'ta semt pazarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Esenyurt'taki semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde denetimlerde bulundu.
Denetimler kapsamında Kasımpaşa Büyük Camii’nin sokağında bir grubun sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.
Sosyal mesafe uyarısı için gelen polis uyuşturucu buldu <br> <br> Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu.
Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Mesafeye uymadıkları için de para cezası <br> <br> Gözaltına alınan Samet E, Hüseyin Y. ve Serkan K. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Adli işlemleri yapılan şahıslara ayrıca “Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlerine uymamak” gerekçesiyle 1000’er lira idari para cezası kesildi.
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında Kasımpaşa'da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymayan bir grubun yanına gitti. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.