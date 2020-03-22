Koronavirüs kurallarına uymayan çifte ceza: 14 günlük karantinadan çıkan karı kocaya 6 bin 300 lira ceza kesildi
Konya'da Almanya’dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri N.Ö. ile R.Ö.’yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu. Kişi başı 3 bin 150 lira ceza uygulanan çifte, ihlali tekrar etmeleri halinde aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı da bildirildi. Sivas'ta da önceki gün yurt dışından gelen ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Almanya’dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö.’yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu.
KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 LİRA CEZA
Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.
Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
SİVAS'TA DA 14 GÜN KURALINA UYMAYAN 3 KİŞİYE CEZA
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından gelen 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları tebliğ edildi.
İzin almadan adreslerinden ayrıldıkları tespit edilen söz konusu 3 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.