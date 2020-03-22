Koronavirüs kurallarına uymayan çifte ceza: 14 günlük karantinadan çıkan karı kocaya 6 bin 300 lira ceza kesildi Konya'da Almanya’dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri N.Ö. ile R.Ö.’yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu. Kişi başı 3 bin 150 lira ceza uygulanan çifte, ihlali tekrar etmeleri halinde aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı da bildirildi. Sivas'ta da önceki gün yurt dışından gelen ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Haber Merkezi 22 Mart 2020, 14:35 Son Güncelleme: 22 Mart 2020, 15:11 DHA