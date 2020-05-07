Koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı: Yabancı araçlar yolu çok kullandığı için ağaç tomrukla kapattılar Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü Muhtarı Tuncay Coşkun, yabancı araçların köy yolunu çok fazla kullandığı için yolu ağaç tomrukları ile kapattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 23:30 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2020, 23:34 İHA