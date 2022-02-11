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POLİTİKA

Koronavirüs sonrası ilk toplantı: Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'ni İstanbul'da ağırladı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Koronavirüs sonrası ilk toplantı: Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konsey heyetinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kabulde hazır bulundu.

ŞUŞA BEYANNAMESİ İÇİN İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabulü, kendisinin Kovid-19'u atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

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