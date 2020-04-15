Gündem Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti, maske tak diyen güvenlik görevlilerine saldırdı
3. SAYFA

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti, 'maske tak' diyen güvenlik görevlilerine saldırdı

Adana'da koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede yapılan testin sonucu beklenirken gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K., kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırdı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik görevlisinin sağlık durumu iyi.
Güvenlik görevlisinin sağlık durumu iyi.

Çukurova Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, L.K. koronavirüs şüphesiyle acil servise getirildi. L.K. yapılan test sonucu beklenirken gözlem odasına alındı. Ancak kısa süre sonra acil servis kapısına çıktı. Kendisini içeride kalması ve maske takması yönünde uyaran 2 güvenlik görevlisine "Ben içeride kalacaksam siz de kalın. Ben de korona varsa size de bulaşsın" diyerek tepki gösterdi. Öksüren L.K. ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Ambulans şoförüne saldırı kamerada
OYNAT 01,26
Ambulans şoförüne saldırı kamerada
Dün Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis ambulansının şoförü Ahmet T. (38), bu sırada yoldan geçerken araçtan inen ve sağlık ekiplerinin işlerine müdahale eden şahısların saldırısına uğradı. Darp sonucu kanlar içinde kalan ambulans şoförü Ahmet T., kendi acısını unutarak kazada yaralananları ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüp, yaralıları sedye ile müdahale odasına taşıdı. Daha sonra hastanede müdahale yapılan ambulans şoförü, kendisine 3 kişinin saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

Ambulansa bile saldırdılar
GÜNDEM
Ambulansa bile saldırdılar

Testi negatif çıktı

Güvenlik görevlilerini darp eden L.K., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun negatif çıkması halinde gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürülecek. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, darp raporu aldı.

Abone Ol Google News
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 bindolardan satacaklardı

Tanesini 18 bin
dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Kızılaydan yurt dışı<br>çalışmalara ara

Kızılaydan yurt dışı
çalışmalara ara

​Bu ramazan operasyonumuzun büyük kısmını yurt içine ayırdık.
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel<br>bankaları uyardı

Özel
bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi<br> evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

​Koronavirüs salgınında dünyayı sarsan çarpıcı iddia.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Bir günde<br>50 milyon maske

Bir günde
50 milyon maske

​İhtiyaç halinde üretebileceklerini açıkladılar.
20 kat daha büyük

20 kat daha büyük

​BM'den çekirge uyarısı: 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.