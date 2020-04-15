Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti, 'maske tak' diyen güvenlik görevlilerine saldırdı

Ambulans şoförüne saldırı kamerada

Dün Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis ambulansının şoförü Ahmet T. (38), bu sırada yoldan geçerken araçtan inen ve sağlık ekiplerinin işlerine müdahale eden şahısların saldırısına uğradı. Darp sonucu kanlar içinde kalan ambulans şoförü Ahmet T., kendi acısını unutarak kazada yaralananları ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüp, yaralıları sedye ile müdahale odasına taşıdı. Daha sonra hastanede müdahale yapılan ambulans şoförü, kendisine 3 kişinin saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.



