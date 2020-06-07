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Gündem Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Afyonda art arda uyarılar yapılıyor
AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Afyon'da art arda uyarılar yapılıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasında koronavirüs vaka sayısının hızla artmasından sonra ilçede sıkı tedbirler alınmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
İlçede yoğun tedbirler alınıyor.
İlçede yoğun tedbirler alınıyor.

Aktif vaka sayısını şuan itibari ile 22 olmasının ardından İhsaniye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Döğer beldesinden Afyonkarahisar’a yapılan minibüs seferleri de iptal edildi.

Ayrıca kurulan pazar yerleri ve kıraathanelerde ikinci bir karara kadar kapatıldı. Korona virüs salgını nedeniyle bir vatandaşın vefat etmesi ve aktif vaka sayısının 22’ye kadar çıkması alınan tedbirleri daha da arttırdı ve belediye anonsundan sürekli vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, söz konusu izolasyon uygulama sürelerine uymaları yönünden uyarılar yapılarak, uymayan vatandaşlara ise gerek yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.

"Vatandaşlar uyarılara aldırış etmezse beldeye giriş ve çıkışlar kapatılacak"

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Döğer beldesinde vatandaşlara uyarılarda bulunan asker uğurlama törenleri,vatandaşlarımızın birbirlerine ziyaretlerde bulunmamalarını rica ediyorum ve dışarıdan gelen vatandaşlarımızın izolasyon işlemlerine uymalarını önemle rica ediyoruz. Jandarma ekiplerimiz kontrol amaçlı 24 saat uygulama yapmakta ve kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemleri uygulamaktadır.Alınan tedbirlere uyulmadığı takdirde beldeye giriş çıkışları kapatabiliriz diyerek vatandaşlarımız tedbirlere uysun ve izolasyon uygulamalarını aksatmasın"

Kadıköy Moda sahilinde koronavirüs salgınına aldırış etmeyen kalabalık göbek atıp dans etti
OYNAT 00:21
Kadıköy Moda sahilinde koronavirüs salgınına aldırış etmeyen kalabalık göbek atıp dans etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması üzerine kalabalık bir grup, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafeye dikkat etmeden müzik eşliğinde göbek atıp dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.
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