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Koronavirüs yasaklarına rağmen 5 yıldızlı otellerde nikah süsüyle düğün yapılıyor

5 yıldızlı halaya devam!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen düğün yasağı, düğün salonları ve sokak düğünlerinde uygulanırken 5 yıldızlı oteller, ‘nikah’ maskesiyle düğünlere devam ediyor. Yüzlerce insanın sağlığı riske atılıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ne maske takıldı ne de sosyal mesafeye dikkat edildi.
Ne maske takıldı ne de sosyal mesafeye dikkat edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındva, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği duyurulmuştu. Düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saatte tamamlanacaktı. Ancak olan sokak düğünlerine ve düğün salonlarına oldu. İstanbul’un lüks semtlerindeki beş yıldızlı otellerde ‘nikah’ adı altında düğünler yapılmaya devam edilirken gece kulüplerinde de eğlence hız kesmedi.

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KURALLAR HİÇE SAYILDI

Biz de pazar günü Florya’da bulunan beş yıldızlı bir otelde düğüne katıldık. Düğünün girişinde sosyal medyada paylaşım yapılmaması için misafirler uyarıldı, herkesten tek tek kimlik ve telefon numaraları alındı. İletişim bilgilerinin alınma nedeninin birincisi virüs çıkarsa herkese rahatlıkla ulaşabilmek ikincisi ise sosyal medyada paylaşımlar yapılırsa tek tek kaldırtmak. Nikah saat 19.30’da dışarıdan görülebilir bir alanda kıyıldı. Kuralların hiçe sayıldığı törende misafirler ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu. Nikahın ardından daha rahat hareket edebilmek için yemek ve eğlencenin olacağı loş ışıklı mekana geçildi.

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GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ

Genelgeye göre yemek servisinin olmaması gereken düğünde bu kural da gözardı edildi. Son derece görkemli masalarda çatal bıçak servisleri porselen tabaklar vardı. Garsonların maske takmasına rağmen masalardaki misafirlerin hiçbirinde maske yoktu. Önce ordövr tabağı, ardından yemek servisi yapıldı. Karanlık ve dışarıdan görülmesi mümkün olmayan pistte halaylar çekilip oyunlar oynandı. Yasak olmasına rağmen takı töreni de es geçilmedi. Ardından pasta servisi yapıldı. Pistte olanlara maske servisi yapılsa da bu kural da gözardı edildi. Sürekli sosyal medyada otelin etiketlenmemesi konusunda katılımcılara anonslar yapıldı. Bir saat sürmesi gereken düğün gece yarısına kadar devam etti.

PARTİLERE DEVAM

Beşiktaş, Gayrettepe, Taksim ve Ortaköy’deki bazı eğlence merkezlerinde de korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan eğlendiler. Ne maske takıldı ne de sosyal mesafeye dikkat edildi. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

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