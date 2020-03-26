Gündem Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
HAKKÂRİ KORONAVİRÜS

Hakkari haberleri: Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar!

Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Haber Merkezi DHA
Etler köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Etler köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. Toplanan yöre halkı, kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği etkinliğe 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı.

Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
FOTOĞRAF 9
Title
Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti.
Title
Toplanan yöre halkı, kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği etkinliğe 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı.
Title
Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:
Title
Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak

Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:

  • "Sadaka, belaları, musibetleri uzaklaştırır. Biz de örnek olarak bu mıntıkamızdaki köylülerimizde kurban kestik. Bunun niyeti ise sadakadır. Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. İnşallah kısa süre içinde memleketimize yayılmaz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak. Bu anlamda da kesilen kurbanları civarda bulunan köylerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Allah kabul etsin."

Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.

Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.
Abone Ol Google News
Merhametli Türk polisi

Merhametli Türk polisi

​Sessizliğe bürünen Taksim Meydanı'nda güvercinler aç kalınca...
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

İçişleri'nden ​81 ile ek koronavirüs genelgesi.
Evde bekleyençalışana yarım ücret

Evde bekleyen
çalışana yarım ücret

Ücretsiz izne çıkarılanları sevindirecek detay.
İsrafa karşı sefeberlik zamanı!

İsrafa karşı sefeberlik zamanı!

Gıda, su ve enerji tüketiminde artış yaşanıyor.
Marketler<br>sınırı aşmasın

Marketler
sınırı aşmasın

​Ekmekte zam yapmamak için fırıncılardan tek şart.
Test sonuçları <br>belli oldu

Test sonuçları
belli oldu

​İki futbolcunun menajerinden açıklama geldi.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları hakkında konuştu.
Korkunç<br>bunu düşünemezdik

Korkunç
bunu düşünemezdik

​İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması.

Zorlu<br>haftalar bekliyor

Zorlu
haftalar bekliyor

​ABD Başkanı'ndan New York için korkutan uyarı.
Basit bir grip

Basit bir grip

​Brezilyalı liderden virüsle ilgili şaşırtan açıklama.
ABD'de<br> hastanede skandal

ABD'de
hastanede skandal

​Önlükleri biten hemşireler çöp poşeti giydi.
Bazı sigaralarda<br>ÖTV yüzde 80 oldu

Bazı sigaralarda
ÖTV yüzde 80 oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tütün ürünlerinde yeni karar.
Hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtı

Koronavirüs şüphelisi bir kenti ayağa kaldırdı.
İşte Türkiye dayanışması

İşte Türkiye dayanışması

Ülkemizin her noktasında ayrı bir iyilik seferberliği başladı.
Askeri fabrikada seferberlik

Askeri fabrikada seferberlik

MSB'ye ait fabrikada koronavirüse karşı ilaç üretilecek.
ABD'de tablo kötüleşiyor

ABD'de tablo kötüleşiyor

Can kaybı bini geçti, vaka sayısı 70 bine yaklaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.