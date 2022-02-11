Gündem Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan Süreci çok rahat atlattım, aşının çok faydası oldu
POLİTİKA

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci çok rahat atlattım, aşının çok faydası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yaptı. İzolasyon süreciyle ilgili bilgi veren Erdoğan "Aşının çok faydası oldu, süreci çok rahat atlattım. Henüz eşim atlatamadı, tedbirler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci çok rahat atlattım, aşının çok faydası oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük.

BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Dural Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

"EMİNE HANIM BENİ BIRAKMAZ"

Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Rahatsızlığını dua ediyorum ki pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü yolculuğa beraber çıkmamız gerekiyor. O beni bırakmaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK ÇIKIŞI

Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkartmak gerekiyor. Vatandaşlarımıza her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

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