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HATAY

Koronaya yakalanan anneyle bebeğinin duygulandıran buluşması

Hatay’da, hamileliğinin 7. ayında koronavirüs nedeniyle sezaryenle doğum yapan anne 15 gün sonra bebeğiyle bir araya geldi. Annenin kuvözdeki bebeğiyle buluşma anı duygusal anlar yaşattı.

Haber Merkezi İHA
Koronaya yakalanan anneyle bebeğinin duygulandıran buluşması
Tedavisi süren İklim bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 32 haftalık hamile Eylül Özge Avcı (31), 23 Nisan’da karın ağrısı şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Avcı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebek de yoğun bakıma alındı

Solunum sıkıntısı çeken Avcı, yoğun bakımdayken sezaryenle doğum yaptı. 1,7 kilogram ağırlığında dünyaya gelen "İklim" bebek de Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Zorlu sürecin ardından uygulanan tedaviyle solunum cihazından kurtulmayı başaran anne Avcı, 15 günün ardından hastanede bebeğiyle ilk kez buluştu. Annenin kuvözdeki bebeğiyle buluşma anı duygusal anlar yaşattı.

"Çok heyecanlandım"

Bebeğini ilk gördüğü an çok heyecanlandığını belirten Avcı, anneliğin tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi.

Hastanenin yoğun bakım uzmanı Dr. Volkan Alparslan, anne ve bebeğinin 15 kişilik ekibin çabalarıyla sağlıklarına kavuştuğunu belirterek, "Anne, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu. Annemiz yoğun bakım yatışının ilk gününde yapay solunum cihazına bağlandı ve buna rağmen kandaki oksijen düzeyi tutulamadığı için acil ameliyata alınıp bebek sezaryenle doğurtuldu. Sonrasında tekrardan hayata döndürebilmemiz için ECMO gibi özel tedaviler uygulandı. Yaklaşık 10 günlük bir yoğun bakım tedavi süreci sürdü ve çok şükür bize güzel bir umut oldu" dedi.


  • Dr. Alparslan, İklim bebeğin tedavisinin de yoğun bakımında sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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