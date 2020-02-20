Gündem Kosovadan getirilen iki FETÖ sanığı için istenen cezalar belli oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığı için istenen cezalar belli oldu

Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığı için istenen cezalar belli oldu

Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar, diğer sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada savcılık, Erdem'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 22,5 yıl, Karabina'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısının celse arasında mütalaasını sunduğu belirtildi.

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Celse arası sunulan mütalaasını kısaca okuyan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

Mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada, iddianame, sanık savunmaları ve tanık beyanlarına yer verildi.

Sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu aktarılan mütalaada, terör örgütünün de sanıklara sahip çıktığına vurgu yapıldı.

Mütalaada, sanık Mustafa Erdem hakkında alınan dijital materyaller raporunda, sanığın kendisi gibi Türkiye'ye Kosova'dan getirilen ve aynı suçtan yargılanan sanıklar ve diğer kişilerle yaptıkları yazışmalarda Kosova ile ilgili örgüt kapsamında kalan faaliyetlere yönelik yazışmalarının bulunduğu belirtildi.

Sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''uluslararası casusluk yapma'' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldığı ifade edilen mütalaada, sanıkların mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçtan beraatleri istendi.

Sanık Mustafa Erdem'in Türkiye'ye getirilene kadar örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettiği, sanığın FETÖ oluşumunun hedef ve çıkarları doğrultusunda Kosova'da örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren yönetici konumunda bulunduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle Erdem'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaada, diğer sanık Yusuf Karabina'nın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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MİT Kosova'da FETÖ'cüleri böyle paketledi!
MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT'in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.


Olayın geçmişi

MİT'in Kosova istihbaratıyla iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan ve aralarında sanıklar Mustafa Erdem ile Yusuf Karabina'nın da bulunduğu FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak'' ve ''uluslararası casusluk'' suçlarından ayrı ayrı 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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