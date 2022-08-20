Kötü koku ihbarına giden itfaiye ekipleri cansız bedenle karşılaştı

Olay saat 13.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Mahalle sakinleri binadan gelen kötü koku nedeniyle 112 ihbar hattını aradı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Kokunun binanın üçüncü katından geldiğinin tespit edilmesi üzerine itfaiye ekipleri balkon camından eve girdi.
Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Oktay Erdem’i sandalyede hareketsiz şekilde oturur vaziyette buldu. Sağlık ekipleri Erdem’in yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan yakınları olay yerine geldi. Oktay Erdem’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bir mahalle sakini, "Komşularıyız hiç haberimiz yok. Kaç gündür ses soluk çıkmıyordu. Annesi vardı huzurevinde. 1 hafta 10 gündür kendisi de gözükmüyordu. İtfaiye geldi. " dedi.
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İstanbul’da yaşayan müteahhit İsmet Şişman, Gümüşhane’nin Söğütağıl köyünde bulunan 2160 rakımlı dağ evini ve arazisini ziyaretçilere açtı.
Şişman ayrıca dağ evinin karşısında bulunan 35 metrelik kayayı asma köprüyle birleştirerek seyir terası oluşturdu.
Arazisinde ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmesi için piknik alanları, mescit, cafe, misafirhane ve tandırhane de inşa eden Şişman, ziyaretçilerden hiçbir ücret talep etmiyor.
Gurbetten Gümüşhane’de bulunan köylerine gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken 35 metre yüksekliğinde bir kayanın üzerinde yer alan seyir terasına ulaşmak için 40 metre uzunluğundaki köprüyü tamamen kendi imkanlarıyla inşa eden müteahhit İsmet Şişman, bir sonraki projesinde ise 200 metre uzunluğunda bir köprü inşa etmek istiyor.
“Burada ziyaretçilerden herhangi bir ücret almıyoruz”<br>Dağ evinde kurduğu piknik ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilere hoş bir vakit geçirmek niyetinde olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisi İsmet Şişman (55), “53 yıl oldu Gümüşhane Söğütağıl köyünden gideli. İstanbul’da inşaat mühendisliği yaptığımızdan İstanbul’un stresi yoğun. Bu da bizi yorduğu için memleketimize yazları geri dönüyoruz. 2160 rakımlı dağ evimizde ilk önce bir çadır kurmakla başladık stres atmak için daha sonra ev yapma ihtiyacı duydum arazi de tapulu arazim olduğu için kendime bir ev altına da bir mescit yaptım. Aradan süre geçince insanlar burayı merak etmeye başladı ve daha çok ziyaretçi gelmeye başladı. Ziyaretçi gelmeye başlayınca piknik alanları yapmaya başladık. 3-4 tane piknik alanı, misafirhane ve tandırhane yaptık. Daha sonra bir asma köprü yaptık. Asma köprüden sonra da karşına bir cafe yaptık. İstanbul’dan burada köylerine gelenler hatta Trabzon’dan bile insanlar gelip burayı ziyaret ediyor. Ziyaretçilere hizmet etmeye çalışıyoruz, burada ziyaretçilerden herhangi bir ücret almıyoruz. Buraya hem biz gelip İstanbul’un stresini atıyoruz hem de gelen misafirlerimize burada bir hoş piknik yaptırabiliyorsak ne mutlu bize. Bundan sonra yapacağımız projemiz de yaptığımız mesire alanının üzerine bir 200 metrelik köprü düşünüyoruz. Şu anda proje aşamasında. Şu anki köprümüz 40 metre boyunda yerden 35 metre yüksekte. Bunu kendimiz yaptık” dedi.
2160 rakımlı bölgede havanın çok temiz olduğunu söyleyen ve ziyaret için Kocaeli’den gelen Ahmet Sarı, “Kabaköy’dekiler böyle bir yerin olduğunu söylediler. Buradaki İsmet abinin kendisinin şahsi olarak yaptığını hiçbir ticari amaçlı değil, asma köprüler, temiz manzara. Buraya gelenler herhalde birkaç gün daha gelse bir kaç senelik gençleşir diyebilirim. Çok güzel temiz bir havası var. Bu asma köprüden geçip buraya çıktığın zaman bir tarafta Karadeniz’in yaylaları bir tarafta Gümüşhane’nin köyleri, Kale, Kelkit bütün dağlar mis gibi ben daha ne diyeyim. Hayranım yani. İlk defa geldim inşallah bunun devamı olur ve herkese tavsiye ederim. “diye konuştu.<br>Ziyaretçi Şükrü Mutlu da “Burayı duyduk, daha önce de geldik. Burayı bir abimiz yapmış, daha önce ev olarak kullanıyormuş. Sonradan asma köprü ve piknik alanları kurmuş. Çok güzel olmuş beğendik. Bir daha gelme arzusundayız. İlginç olan asma köprüsü, havası, yüksekliği böyle bir havayı hiçbir yerde bulamazsın. Buradan Gümüşhane’nin merkezine kadar neredeyse dağlarını görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu
İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu
İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu
İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu
İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu
İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu
İstanbul’un stresinden kurtulmak için dağ evinde asma köprüyle seyir terası oluşturdu
Gümüşhane'de görenleri şaşırtan ev: 40 metrelik köprü ile seyir terası yaptı
Gümüşhane'de müteahhit İsmet Şişman, şehrin stresinden kurtulmak için Söğütağıl köyünde bulunan dağ eviyle evin karşısında bulunan 35 metre yüksekliğindeki kayayı asma köprüyle birleştirerek kendisine seyir terası yaptı. Şişman, seyir terası da dahil olmak üzere bütün arazisini ziyaretçilere açtı.
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde dün gece 22.00 sıralarında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar Turgut Özal Caddesi’nde karşılaştı. Aralarında arazi ve miras nedeniyle anlaşamayan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı.
Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile akrabası olan husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı.
O anlar çevrede yaşayan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.
Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Korku dolu anlara şahit olan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemede bulunurken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgede yeni bir kavga ve acı olay yaşanmaması için ekiplerin bir süre nöbet tutacakları öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cadde ortasında akrabalarına böyle kurşun yağdırdı: Üç yaralı
Bursa'da, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sopalı, silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi ağır yaralandı. Cadde ortasında silah ve sopaların konuştuğu kavga anı olay yerinden geçen vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında meydana geldi.
Yalova’dan Antalya’ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 BLT 67 plakalı Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüsteki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Yaralıların büyün çoğunluğunun Burdur’da ki askeri birliği teslim olmak için giden asker adayları olduğu belirtildi.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Bir ölü 30 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 10'u ağır, 30 kişi de yaralandı. Yaralıların büyün çoğunluğunun Burdur'da ki askeri birliği teslim olmak için giden asker adayları olduğu belirtildi.