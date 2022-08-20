Kötü koku ihbarına giden itfaiye ekipleri cansız bedenle karşılaştı

“Burada ziyaretçilerden herhangi bir ücret almıyoruz”<br>Dağ evinde kurduğu piknik ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilere hoş bir vakit geçirmek niyetinde olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisi İsmet Şişman (55), “53 yıl oldu Gümüşhane Söğütağıl köyünden gideli. İstanbul’da inşaat mühendisliği yaptığımızdan İstanbul’un stresi yoğun. Bu da bizi yorduğu için memleketimize yazları geri dönüyoruz. 2160 rakımlı dağ evimizde ilk önce bir çadır kurmakla başladık stres atmak için daha sonra ev yapma ihtiyacı duydum arazi de tapulu arazim olduğu için kendime bir ev altına da bir mescit yaptım. Aradan süre geçince insanlar burayı merak etmeye başladı ve daha çok ziyaretçi gelmeye başladı. Ziyaretçi gelmeye başlayınca piknik alanları yapmaya başladık. 3-4 tane piknik alanı, misafirhane ve tandırhane yaptık. Daha sonra bir asma köprü yaptık. Asma köprüden sonra da karşına bir cafe yaptık. İstanbul’dan burada köylerine gelenler hatta Trabzon’dan bile insanlar gelip burayı ziyaret ediyor. Ziyaretçilere hizmet etmeye çalışıyoruz, burada ziyaretçilerden herhangi bir ücret almıyoruz. Buraya hem biz gelip İstanbul’un stresini atıyoruz hem de gelen misafirlerimize burada bir hoş piknik yaptırabiliyorsak ne mutlu bize. Bundan sonra yapacağımız projemiz de yaptığımız mesire alanının üzerine bir 200 metrelik köprü düşünüyoruz. Şu anda proje aşamasında. Şu anki köprümüz 40 metre boyunda yerden 35 metre yüksekte. Bunu kendimiz yaptık” dedi.