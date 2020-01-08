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BURSA

Bursa haberleri: Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler!

Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler: Şizofreni hastası olan kadın ve oğlunu hastaneye götürdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşuların kokudan rahatsız olduğu eve giren belediye ekipleri, her ikisi de şizofreni hastası olan kadın ve oğlunu güçlükle ikna ederek tedavi için hastaneye götürdü.

Haber Merkezi DHA
Meliha K. (62) ve oğlu Kadri K. (28) tedavi için hastaneye götürüldü.
Meliha K. (62) ve oğlu Kadri K. (28) tedavi için hastaneye götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi, Karalar yolu üzerinde oturan her ikisi de şizofreni hastası olan Meliha K. (62) ve oğlu Kadri K. (28) çalışamadıkları için, komşuları yardım amacıyla evlerine gitti.

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Meliha K.'ya ait olan ev.

Eve gelen ekipleri kovmak istedi

Evden gelen ağır kokudan rahatsız olan komşuları, durumu İnegöl Belediyesi'ne bağlı Umut Eli Derneği'ne ve zabıta ekiplerine bildirdi. Meliha K., eve gelen komşularını ve belediye ekiplerini kovmak istedi.

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Evden gelen ağır kokudan rahatsız olan komşular, zabıta ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin çabası sonucu ikna edilen Meliha K. ve oğlu, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Evin ise belediye ekipleri tarafından temizleneceği bildirildi.

Meliha K., eve gelen komşularını ve belediye ekiplerini kovmak istedi.

Evin sağlık açısından yaşanabilecek durumunun olmadığı görüldü.
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