Bursa haberleri: Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler! Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler: Şizofreni hastası olan kadın ve oğlunu hastaneye götürdüler Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşuların kokudan rahatsız olduğu eve giren belediye ekipleri, her ikisi de şizofreni hastası olan kadın ve oğlunu güçlükle ikna ederek tedavi için hastaneye götürdü.

Haber Merkezi 08 Ocak 2020, 15:52 Son Güncelleme: 08 Ocak 2020, 15:54 DHA