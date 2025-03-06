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Kötü koku yayılınca ortaya çıktı: Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı

Kötü koku yayılınca ortaya çıktı: Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı

21:096/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
AA
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Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı.
Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde vatandaşlar bir evden gelen kötü kokuyu ekiplere ihbar etti. Ekipler, evde çok miktarda atıkla karşılaştı. Yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Tozkoparan Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Bu arada, ev sahibi yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için çalıştıklarını ifade etti.


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Kötü koku yayılınca ortaya çıktı: Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
Gündem / Mersin
06 Mart, Perşembe


#Çöp
#Ev
#Mersin
#Toroslar

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