Kötü koku yayılınca ortaya çıktı: Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı

Mersin'in Toroslar ilçesinde vatandaşlar bir evden gelen kötü kokuyu ekiplere ihbar etti. Ekipler, evde çok miktarda atıkla karşılaştı. Yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.
Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Tozkoparan Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için çalıştıklarını ifade etti.