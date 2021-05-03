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Gündem Kovid-19 tedavisi görüyordu Eski AK Parti vekili Uysal hayatını kaybetti
POLİTİKA

Kovid-19 tedavisi görüyordu: Eski AK Parti vekili Uysal hayatını kaybetti

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, hayatını kaybetti. Uysal, ikindi vakti memleketi Konya'da topağa verilecek. Birçok siyasetçi Uysal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 tedavisi görüyordu: Eski AK Parti vekili Uysal hayatını kaybetti
Burhanettin Uysal

Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal bugün hayatını kaybetti.

Karabük Üniversitesi'nde dersler veren 54 yaşındaki Uysal'a yaklaşık bir ay önce Kovid-19 tanısı konulmuştu.

Uysal, ikindi vakti memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde topağa verilecek.

Uysal'ın vefatı ile ilgili birçok siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal kimdir?

20 Haziran 1967'de Konya'da dünyaya gelen Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1992'de Polis Akademisinden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

17 Ocak 2008 tarihinde Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve iki dönem kurucu rektör olan Uysal, 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü. AK Parti'den 26. Dönem Karabük milletvekili olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AK Parti'nin Karabük adayı Burhanettin Uysal
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AK Parti'nin Karabük adayı Burhanettin Uysal
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