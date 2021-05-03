Kovid-19 tedavisi görüyordu: Eski AK Parti vekili Uysal hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal bugün hayatını kaybetti.
Karabük Üniversitesi'nde dersler veren 54 yaşındaki Uysal'a yaklaşık bir ay önce Kovid-19 tanısı konulmuştu.
Uysal, ikindi vakti memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde topağa verilecek.
Uysal'ın vefatı ile ilgili birçok siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.
26. Dönem milletvekilimiz, Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/wHrJWP3UAR
26. Dönem milletvekilimiz, Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/wHrJWP3UAR— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 3, 2021
Prof. Dr. Burhanettin Uysal kimdir?
20 Haziran 1967'de Konya'da dünyaya gelen Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1992'de Polis Akademisinden mezun oldu.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.
17 Ocak 2008 tarihinde Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve iki dönem kurucu rektör olan Uysal, 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü. AK Parti'den 26. Dönem Karabük milletvekili olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.