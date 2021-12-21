Gündem Kovid-19 tedavisi için Yemenden ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti
ANKARA

Kovid-19 tedavisi için Yemen'den ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için kısa süre önce ülkesine dönen Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'da görev yapan İranlı Büyükelçi Hasan İrlu'nun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade konuya dair yazılı açıklama yaptı.

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Haber Merkezi AA
Kovid-19 tedavisi için Yemenden ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden İranlı Büyükelçi Hasan İrlu

İranlı Büyükelçi Hasan İrlu'nun 1980-1988'de yaşanan İran-Irak savaşında kimyasal silaha maruz kaldığını hatırlatan Hatibzade, "Görev yerinde Kovid-19 hastalığına yakalandı. Maalesef bazı ülkelerin iş birliği konusunda geç davranması nedeniyle elverişsiz koşullarda ülkeye döndü." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, durumunun iyileştirilmesi için tüm tedavi imkanlarının kullanılmasına rağmen İranlı Büyükelçi'nin kurtarılamadığını aktardı.

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bölgesel yetkililere dayandırdığı 17 Aralık tarihli haberinde, İran destekli Husilerin, Yemen'e hava ablukası uygulayan Suudi Arabistan'dan, İran Büyükelçisi'nin Tahran'a dönmesi için bir İran uçağının Yemen'e uçmasına izin vermesini istedikleri iddia edilmişti.

Haberde, Suudi yetkililerin de İran'ın Yemen'e uçak göndermesine izin vermeyeceklerini ve yalnızca bazı üst düzey Suudi rehinelerin serbest bırakılması halinde Umman veya Irak'tan bir uçağın İran Büyükelçisi'ni ülkeden çıkarabileceğini Husilere ilettiği aktarılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada İrlu'nun Kovid-19'a yakalandığını ve tedavisi için ülkeye döndüğünü söylemiş, Büyükelçi'nin Yemen'den ayrılmasına ve tedavi için eve dönmesine yardım ettiği için bazı bölge ülkelerine isim vermeden teşekkür etmişti.

İranlı Büyükelçi'nin Irak'a ait bir uçakla Yemen'den ayrıldığına dair haberler daha sonra ülke medyasına yansımıştı.

İran, 2019'da Husilerin Tahran'a büyükelçi atamasına karşılık 2020'de Hasan İrlu'yu Sana Büyükelçisi olarak göndermişti. ABD Hazine Bakanlığı, İrlu'yu Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün bir mensubu olduğu gerekçesiyle 8 Aralık 2020'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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