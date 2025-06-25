Köyceğiz'de orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Beyobası sırtlarındaki ormanlık alanda başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edilirken, yangına havadan da helikopterlerle müdahale edildi.