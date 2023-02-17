Köyler fay üzerinde tespih tanesi gibi dizili

Bilim insanları, deprem bölgelerinde asrın felaketinin izini sürüyor. TÜBİTAK öncülüğünde başlatılan çalışmalarda görev alan bilim insanları bir yandan felakete neden olan fayı inceliyor diğer yandan kırsalda yaşayan halkın korkularını gidermek için bilgilendirmelerde bulunuyor.

YERKABUĞU 5 METRE KAYDI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ile Gaziantep’in Nurdağı ilçesi arasını haritalayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dr. Öğretim Üyesi Aynur Dikbaş, şöyle konuştu: 7 ve üzerindeki depremlerde sahada takip edebildiğimiz kırıklar görüyoruz. Onları haritalamak bizim için çok önemli. Meydana gelen ötelenmeleri de hesaplıyorum. 2-3-4 ve 5 metre gibi farklı değerlerde ötelenmeler görüyoruz. İncelediğim fay sol yanal atımlı bir fay. Ayrıca düşey bileşen de görüyorum. Yani blok sadece yana doğru hareket etmiyor. Bloklardan biri diğer bloka göre aşağı kota düşüyor. Düşey ötelenmeleri de en fazla 85-90 santim ölçtüm. Ayrıca drone görüntülerinden de ölçeceğim.

DEMİR YOLU DA FAY ÜZERİNDEYMİŞ

Ankara Üniversitesi Tektonik Araştırmalar Grubundan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu ise bölgedeki fayların haritalandırılmasını Harita Genel Komutanlığı ile Ankara Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğünü söyledi. Seyitoğu, “Maraş’ın bazı köyleri fay hattı üzerine tespih tanesi gibi dizilmiş. O köylerin acilen oradan taşınması gerekiyor” dedi. Seyitoğlu bölgedeki izlenimlerini paylaştı: Gördüğümüz ve ilk tespitlerimiz, Gaziantep kent merkezinin kayalık bir zemine inşa edildiği için çok büyük hasar almadığı ancak İslahiye’nin ve Nurdağ’ın zemin yüzünden ağır hasar aldığıdır. Ana ikmal hatları fay hatlarının üzerinden geçiyor. Bunların arasında BOTAŞ’ın iki doğal gaz hattı da var. Fay, bu hatları kesmiş. Bölgedeki demir yolları ve kara yolları da fay hatları üzerine inşa edildiği için ağır hasara aldığını rapor ettik.

Araziler kaydı

Depremler, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de hasara yol açtı. Fevzi Paşa Mahallesi’ndeki arazilerde oluşan kayma ile uzun ve derin yarıklar, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Arpa tarlasında sulama için açılan arkların kayması ve oluşan yarıklar dron ile görüntülendi. Öte yandan, depremlerin ardından kaya parçalarının demir yoluna yuvarlandığı görüldü.



