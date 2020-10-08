Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Köylüler füze sandı Kanadadan yatırım yapalım, her türlü imkanı sağlayalım teklifi geldi
KAYSERİ

Köylüler 'füze' sandı: Kanada'dan ''yatırım yapalım, her türlü imkanı sağlayalım'' teklifi geldi

Kayseri’de, su üstünde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracının prototipinin denemesini yapıldı Deneme esnasında köylüler, ‘Füze gördük’ ihbarı yaptı. Buluşçu Ali Yiğit’in projesine Kanada’nın Toronto Belediyesi ‘yatırım yapalım, her türlü imkanı sağlayalım” teklifinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi.
Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan kaşif Ali Yiğit, deniz üzerinde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin prototipini demir ve sac kullanarak yaptı. Ali Yiğit, yaptığı prototipi bir baraj gölüne deneme amaçlı götürdüğü sırada, aracı gören köylüler jandarma ekiplerine ‘Füze gördük’ ihbarında bulundu.

  • Su üzerinde koşan kertenkeleleri inceleyerek 350 kilo ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda prototip oluşturan ve denemelerin başarı ile tamamlandığını söyleyen Ali Yiğit, “Yaptığımız araç toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen bir araç. Aracın orijinal boyutu 250 kişilik” dedi.

Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi.

Yüksek hızlı toplu taşıma aracı projesinin hayata geçirilmesi için Kanada’nın Toronto Belediyesi’nin her türlü imkan sağlama teklifinde bulunduğunu açıklayan Ali Yiğit, “Gemi projesinde yabancı ülkelerden teklif geldi.

Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi.

Kanada'dan teklif geldi

Kanada Toronto Belediye Başkan Yardımcısı bir Türk vatandaşımız aracılığı ile bana ulaştı. Bu konu ile ilgili yatırım yapmak istediklerini, değerlendirmek istediklerini belirtti” ifadesinde bulundu.

  • Yiğit, “Her türlü imkanı sunacaklarını belirttiler. Bende bu yatırımın Türkiye merkezi olması şartıyla olabileceğini kendilerine iletmiş oldum. Ürünümüz zaten patentli bir ürün, dünyada en hızlı yolcu taşıma özelliği olan bir proje. Bu gemi aynı zamanda yüzde 35 tasarrufludur” dedi.

Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi.

Buluşçu Ali Yiğit, “Gemi projemizin aslında yerli yatırımcılar tarafından ele alınmasını önemsiyorum. Son derece önemli, milli bir meseledir. Aynı zamanda Savunma Sanayisini ilgilendirdiğine inanıyorum. Yüksek performanslı, yüksek hızlı bir araç olduğu için askeri amaçla kullanılabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’de en çok proje uygulayan kurum olarak ilk sırada: Mersin Üniversitesi
GÜNDEM
Türkiye’de en çok proje uygulayan kurum olarak ilk sırada: Mersin Üniversitesi

Selçuk Bayraktar’dan, 12 yaşındaki Kerem’e tam not: Çok ilginç ve değişik bir proje, seni ziyaret edeceğim
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar’dan, 12 yaşındaki Kerem’e tam not: Çok ilginç ve değişik bir proje, seni ziyaret edeceğim

Batmanlı öğrenciler işitme engelliler için 'sessiz misafir' projesi geliştirdi
TEKNOLOJİ
Batmanlı öğrenciler işitme engelliler için 'sessiz misafir' projesi geliştirdi
Abone Ol Google News
Maske nasıl takılmaz?

Maske nasıl takılmaz?

Ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı...
Et dönerde büyük hile

Et dönerde büyük hile

Dönerciler uyardı; 17 TL'nin altında olmaz, lohusa şerbeti katan var.
BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyana zor anlar yaşattı: 25 yıldır Karabağda işgalcisiniz

​Osmanlı şehirlerinde işleri en yoğun idareci onlardı.

Yine sivillere saldırdı

Yine sivillere saldırdı

Ermenistan ordusu yerleşim yerlerine füze fırlatıyor.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gündemde.
Sehven yazılmıştır

Sehven yazılmıştır

Sağlık Bakanı Koca'dan ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama.
150 milyona yakın insan tehlikede

150 milyona yakın insan tehlikede

Yeni rapor "Şansın tersine dönmesi" başlığıyla yayımlandı.
Ermenistan<br>ordusu kaçıyor

Ermenistan
ordusu kaçıyor

​Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar.
Biz bitti <br>demeden bitmez

Biz bitti
demeden bitmez

Almanya'ya karşı son dakikaya kadar pes etmedik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.