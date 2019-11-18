Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı trafik kilitlendi: İlginç görüntüler ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'de, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve yaylaların beyaza bürünmesiyle, çobanlar yaylalardan göç etmeye başladı.

İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'ndan yaklaşık 600 küçükbaş ile 3 gün önce yola çıkan Sezgin Yazar, sürüyü karayolundan yürüttü. Sürüsü ile karayolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Çobanlar, 600 küçükbaş ile yola çıktı.

Çobanlar trafik akışına kontrol etmeye çalıştı

Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar, trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda ilerledi.

Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücüler de, şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler, araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi. Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'ne ulaşacak.

Karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

'Yolculuk zor oluyor'

Sürü sahiplerinden Sezgin Yazar, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek "Yolculuk zor oluyor. Araç sürücüleri bize biraz daha yardımcı olsa yolculuk daha kolay olacak. Araçları sürümüzün üzerine sürüyorlar. Biz de yolculuk sırasında kamp kurup dere kenarlarında yatıyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 11 Doğu Karadeniz'de, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve yaylaların beyaza bürünmesiyle, çobanlar yaylalardan göç etmeye başladı. İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'ndan yaklaşık 600 küçükbaş ile 3 gün önce yola çıkan Sezgin Yazar, sürüyü karayolundan yürüttü. Sürüsü ile karayolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar, trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda ilerledi. Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücüler de, şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler, araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi. Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'ne ulaşacak. Sürü sahiplerinden Sezgin Yazar, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek Yolculuk zor oluyor. Araç sürücüleri bize biraz daha yardımcı olsa yolculuk daha kolay olacak. Araçları sürümüzün üzerine sürüyorlar. Biz de yolculuk sırasında kamp kurup dere kenarlarında yatıyoruz dedi. Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı trafik kilitlendi: İlginç görüntüler ortaya çıktı Rize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. Yaklaşık 600 küçükbaş ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. BiP'te paylaş

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