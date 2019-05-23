Kozlu Belediye Başkanı Bektaş’tan tehdit ve baskı

Zonguldak’a bağlı Kozlu Belediyesi, 32 araçla ilçenin toplu taşımasını yapan BEKARD firmasını sindirmeye çalışıyor.

31 Mart seçimlerinde Kozlu Belediye Başkanı seçilen Ali Bektaş’ın, 2009 yılından beri Kozlu, Zonguldak arasında günde ortalama 10 bin insan taşıyan BEKARD’ı tehdit ve baskıyla yıldırmaya çalıştığı ve firma sahiplerini tehdit ettiği öğrenildi.

BEKARD ile aralarında yapılan sözleşmede yazan yükümlülüklerinin yüzde 80’ine uymadığı öğrenilen Kozlu Belediyesi’nin sözleşme sürecinde firma tarafından bankaya verilen teminatını da haksız bir şekilde irat kaydettirmeye çalıştığı öğrenildi. 41 bin nüfuslu Zonguldak Kozlu ilçesinin 10 yıldır toplu taşımacılığını yapan BEKARD, ilçeye 10 milyon TL'lik yatırım yaptı. 32 otobüsle hizmet veren firma 75 kişinin de ekmek kapısı.

Kozlu-Zonguldak arasında sefer yapan otobüsler, özellikle bölgenin en büyük hastanesi olan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesine giden vatandaşların toplu ulaşım hattı olması ile biliniyor.

BEKARD yetkilileri kendilerine yapılan sindirme ve yıldırmaların Kozlu halkına zarar vereceğini, belediyenin kendilerine engeller çıkarmasına ve tehditlerine rağmen 32 otobüslü hatta seferlerin aksamaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.