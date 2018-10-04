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EĞİTİM

KPSS 2018 branş bazında sıralama sonuçları açıklandı

KPSS branş bazlı sıralamaları açıklandı

ÖSYM, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının erişime açıldığını duyurdu. KPSS 2018 lisans bazında sıralamanızı haberimiz üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Her yıl binlerce aday KPSS'de başarı sağlamak için sınavlarda ter döküyor.
Her yıl binlerce aday KPSS'de başarı sağlamak için sınavlarda ter döküyor.

2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı.

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ÖSYM’nin internet adresinden açıklanan sonuçları adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle öğrenebililiyor.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir.

Sıralama nasıl oluşturuldu?

  • Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 02.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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