KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada KPSS sonuçlarının belirtilen tarihler içerisinde adaylara duyurulacağı açıklanmıştı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 09:54 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 10:09 Yeni Şafak