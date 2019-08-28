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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada KPSS sonuçlarının belirtilen tarihler içerisinde adaylara duyurulacağı açıklanmıştı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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KPSS A grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi Oturumları 20 ve 21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılmıştı.

KPSS sonuçları yarın açıklanacak

KPSS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS'nin tüm oturumları için sonuçlar yarın saat 10.15'te açıklanacak.

KPSS sonuçları ne nasıl öğrenilir?

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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