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Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya katılması gerginliği artıracak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.

13:51 . 4/04/2023 Salı
AA
Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.


Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.


NATO’nun genişlemesine, Rusya’nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov,
“Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor.”
ifadesini kullandı.

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya’ya konuşlandırılmasıyla ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.


Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

#Kremlin
#Rusya
#NATO
#Finlandiya
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