Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya katılması gerginliği artıracak

Kremlin Sözcüsü Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.
Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya’ya konuşlandırılmasıyla ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.
Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.