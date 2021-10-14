‘Kreş talebine AK Partili belediye 16 aydır yanıt vermiyor’ yalanı: Bir haftada dönüş yapılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Kağıthane'de kreş yapmak için Kağıthane Belediyesi'nden yer göstermesi talebinde bulunduğu ancak belediyenin bu isteğe aradan geçen 16 ayda yanıt vermediğine yönelik bir iddia bugün sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

BİR HAFTADA CEVAPLANDI

Sosyal medyada her gün yapılan asılsız paylaşımlar gibi bu iddia da yalan çıktı. Kağıthane Belediyesi, 4 Aralık 2020'de kendilerine gönderilen evraka, 11 Aralık 2020'de, yani bir hafta sonra geri dönüş yaptıklarını duyurdu. Söz konusu belgeyi de sosyal medyada paylaştı.

İBB'nin gönderdiği belge.

REKLAM