Gündem Kreş talebine AK Partili belediye 16 aydır yanıt vermiyor yalanı Bir haftada dönüş yapılmış
İSTANBUL

‘Kreş talebine AK Partili belediye 16 aydır yanıt vermiyor’ yalanı: Bir haftada dönüş yapılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kreş yapımı için Kağıthane Belediyesi'nden yer talebinde bulunduğu ancak 16 aydır yanıt alamadığı iddiasının da yalan olduğu ortaya çıktı. Kağıthane Belediyesi, İBB'nin talebine bir hafta sonra geri dönüş yaptığını, ilgili belgeyi paylaşarak duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Kreş talebine AK Partili belediye 16 aydır yanıt vermiyor’ yalanı: Bir haftada dönüş yapılmış
İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Kağıthane'de kreş yapmak için Kağıthane Belediyesi'nden yer göstermesi talebinde bulunduğu ancak belediyenin bu isteğe aradan geçen 16 ayda yanıt vermediğine yönelik bir iddia bugün sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

BİR HAFTADA CEVAPLANDI

Sosyal medyada her gün yapılan asılsız paylaşımlar gibi bu iddia da yalan çıktı. Kağıthane Belediyesi, 4 Aralık 2020'de kendilerine gönderilen evraka, 11 Aralık 2020'de, yani bir hafta sonra geri dönüş yaptıklarını duyurdu. Söz konusu belgeyi de sosyal medyada paylaştı.

İBB'nin gönderdiği belge.
İBB'nin gönderdiği belge.

Kağıthane Belediyesi'nin gönderdiği cevap belgesi.
Kağıthane Belediyesi'nin gönderdiği cevap belgesi.

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