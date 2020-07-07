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Gündem Kritik oylama başladı Meclis başkanı seçiliyor
POLİTİKA

Kritik oylama başladı: Meclis başkanı seçiliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni dönemde Meclis Başkanı'nı seçmek için saat 15.00'te toplandı. Gizli şekilde yapılan oylama sonuçları merak konusu oldu. Bir buçuk yıldır bu görevi yürüten Mustafa Şentop, kalan üç yıl için yeniden aday. İlk iki turda 400 oya ulaşılamaması durumunda üçüncü turda salt çoğunluk 301 oy yeterli olacak. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan AK Parti adayı Mustafa Şentop’u MHP de destekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis başkanlığı seçimi gizli oylamayla yapılacak.
Meclis başkanlığı seçimi gizli oylamayla yapılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 5 isim adaylığını açıkladı. TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.

Şentop’la üç yıl daha: TBMM'de bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Mustafa Şentop favori
GÜNDEM
Şentop’la üç yıl daha: TBMM'de bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Mustafa Şentop favori
  • Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışa katılacak diğer isimler oldu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Merkezi'nde
OYNAT 00:38
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Merkezi'nde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.

Meclis'e koronavirüs timi geliyor
FOTOĞRAF 8
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100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası hariç tüm lokantaların kapatılmasıyla bütün personele kumanyaları Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılmaya başlanacak.
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Kış Bahçeleri’nde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası’nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları servis yapmayacak.
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Personel, yerleşke içinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere temizliğe hassasiyetle riayet edecek.
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Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak.
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Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak.
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TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
Meclis'e koronavirüs timi geliyor
Koronavirüs salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan Koronavirüs (Covid-19) Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Bu çerçevede hazırlanan ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelge ile duyurusu yapıldı.

301 şartı var

Bugün TBMM Genel Kurulu’ndaki başvurular öncesinde takvim gereği adaylık başvuru süresi dün saat 24.00’te doldu. Gizli oyla yapılacak seçimlerde birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy şartı aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk 301 oy şartı bulunuyor.

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Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.
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