Kruvaziyerler depremzedeler için getirilebilir

Evsiz kalan yaklaşık 13 milyon insanın konaklama sorunu devam ediyor. Birçok depremzede çadır kentlere yerleştirilse de farklı seçenekler de gündeme geliyor. Daha çok turizm amaçlı kullanılan ve birçok kamara ve restoranı bulanan kruvaziyer gemilerinin de depremzedeler için kullanabileceği önerisi yapılıyor. İşletmeci Vehbi Koç, Türkiye’nin kruvaziyer gemisi olmadığını ifade ederek “Bunlar yurt dışından getirilebilir. 10 bin kişiye kadar konaklama imkanı bulunan gemilerin yurt dışından kiralanabilmesi mümkün” dedi.