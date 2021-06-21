Gündem Beşinci kez yine aynı yerde paraları sayarken yakalandı
İSTANBUL

Beşinci kez yine aynı yerde paraları sayarken yakalandı

İstanbul Taksim Meydanı’nda kucağında çocukla dilenen bir kadın 5'inci kez zabıtalar tarafından aynı yerde yakalandı. Dilenci kadına kabahatler kanunu uyarınca 206 lira para cezası kesilirken, topladığı paralara da el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Kucağında çocukla dilenen kadın, 5 defa aynı yerde yakalandı
Dilenci kadın paraları sayarken, zabıta ediplerince yakalandı.

Taksim Meydanı’nın altında bulunan, 'Tünel' otobüs durağında bir kadın yanına 3-4 yaşlarındaki bir çocuğu alarak yere serdiği kartonun üzerine oturdu. Kadın, önüne koyduğu suları satma bahanesiyle önünden geçen insanlardan para istemeye başladı. Çocuk, içinde bir tomar dolusu para bulunan poşeti çıkarttı ve dilenci kadına verdi. Kadın, bunun üzerine paraları saymaya başladı. Kadın paraları sayarken Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri durağa gelerek kadını ve çocukları oradan kaldırdı.

Dilenci çetesi çökertildi
GÜNDEM
Dilenci çetesi çökertildi

Ekip aracına bindirilen kadın, Kasımpaşa’da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanunu uyarınca 206 lira para cezası kesildiği öğrenilirken toplanılan paralara da el konulduğu bildirildi.

Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı
GÜNDEM
Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı

Aynı dilenci kadının 5. kez yakalandığı tespit edildi.

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