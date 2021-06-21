Beşinci kez yine aynı yerde paraları sayarken yakalandı İstanbul Taksim Meydanı’nda kucağında çocukla dilenen bir kadın 5'inci kez zabıtalar tarafından aynı yerde yakalandı. Dilenci kadına kabahatler kanunu uyarınca 206 lira para cezası kesilirken, topladığı paralara da el konuldu.

Haber Merkezi 21 Haziran 2021, 09:32 Son Güncelleme: 21 Haziran 2021, 09:40 İHA