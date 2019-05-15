Kucağından bırakmadığı minik kızı hastanede kurtarılamadı

Trabzon'daki kaza, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi girişinde meydana geldi.

Akçaabat'tan Düzköy yönüne giden Suat Kalıntaş (35), 61 UA 512 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, refüje çarparak, ters döndü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Suat Kalıntaş ve eşi Sibel Kalıntaş (30) ile annesinin kucağında olan bir yaşındaki Ayşe Kalıntaş yaralandı.

Baba Kalıntaş, kaza yerinde ağır yaralı kızını kucağına alıp, dakikalarca sarılıp, gözyaşı döktü.

Baba, anne ve kızları ilk müdahalelerinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Ayşe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.