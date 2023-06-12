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Küçücük çocukları sapkınlıklarına alet ettiler: İstanbul'da özel anaokulunda LGBT propagandası

Müslüman Türk aile ve toplum yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı küçücük çocukları tehdit eder hale geldi. İstanbul'da özel bir anaokulunda LGBT sapkınlığının propagandası yapıldı. LGBT paçavralarının kullanıldığı etkinliğin 'onur haftası' adı verilen dönemde yapılması da dikkat çekti.

21:44 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da özel bir anaokulunda LGBT sapkınlığının propagandası yapıldı.

İstanbul'da özel bir anaokulunda LGBT sapkınlığının propagandası yapıldı.

Batı eliyle fonlanarak toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı, yavrularımızı emanet ettiğimiz anaokullarına kadar indi.

İstanbul'da özel bir anaokulunda, topluma ahlaksızlık pompalayan LGBT sapkınlığının propagandası yapıldı.

Beykoz'da bulunan ve adının Özel Paşabahçe Anaokulu olduğu öğrenilen okulda bir etkinlik sırasında sahnede dekor olarak LGBT paçavrası kullanıldı.

'Cinsiyetsizlik' kavramının körpe beyinlere zorla işlendiği dayatma tepkilere neden olurken, söz konusu sapkın LGBT propagandasının 'onur haftası' adı verilen dönemde yapılması da dikkat çekti.

Ahlaksızlığın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ise infiale neden oldu. Vatandaşlar, öğretmenlerin ve müdürün görevden alınması; okulla ilgili de soruşturma açılması yönünde çağrıda bulundu.


Amerika’da aileler LGBT dayatmasına karşı sokaklara indi
Amerika’da aileler LGBT dayatmasına karşı sokaklara indi

ABD’de 20 eyalet dışında tüm eyaletlerde eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. LGBT’liler artık sadece sokaklarda değil, okullarda ve kiliselerde dahi çocukların karşısına rol model olarak çıkarılırken, endişeli aileler sokaklara inerek yetkililerden yardım istedi. Amerikan gündeminde hararetle tartışılan bu konu, son aylarda toplumun ciddi bir şekilde ayrışmasına sebep oldu. Okul müfredatlarına kadar inen ‘lezbiyen, gay, transseksüel’ kavramları çocuklarda anlam kargaşasına sebep olurken, çoğu okulda yıl sonu etkinliklerinde ya da özel günlerde programlara adına ‘drag queen’ denilen travestiler küçük çocukların karşısına çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Amerikalı Damon Atkins, LGBT’lilerin yürüyüşünü protesto ettiği için tutuklandı.


#İstanbul
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