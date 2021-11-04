Gündem Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar
İSTANBUL

Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar

Esenyurt’ta anahtarını evde unutan aile komşusundan yardım istedi. Sorumsuz komşu beline çarşaf bağladığı oğlunu 3. kattan aşağı saldı. Çevredeki vatandaşların "Atla atla" diye tempo tuttuğu o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar
Anahtarlarını 2. kattaki evlerinde unutan aile, üst kattaki komşularından yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Anahtarlarını 2. kattaki evlerinde unutan aile, üst kattaki komşularından yardım istedi.

  • Sorumsuz komşu ise çareyi oğlunun beline çarşaf bağlayıp aşağıya sarkıtmakta buldu. 3. kattan bir alt kattaki evin balkona atlayan çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa “Atla atla” diye tempo tuttu. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"İnsan kendi çocuğunu böyle riske atmamalı"

Olayın yaşandığı mahallede market işletmecisi olan Recep Kazanç, “Bizim bu oturduğumuz sokakta bir ailenin anahtarı evde kaldı. Üst komşusundan anahtarı almaları için yardım istediler. Üst komşusu ise kendi çocuğuna çarşaf bağlayarak, yukarıdan alt komşusunun balkonuna sarkıttı. Böylece küçük çocuk anahtarı içeriden açarak dışarıda kalan ailenin içeri girmesine sağladı. Yani son derece riskli bir şey yaptıkları. Daha iyi çözümler bulunması gerekirdi. Çilingir çağırmak veya itfaiye çağırmak gibi şeyler varken, insanın kendi çocuğunu bu şekilde riske atması son derece saçmalık” dedi.

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