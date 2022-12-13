Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası: Üç kişi hakkında tutuklama talebi

Küçük yaştaki çocuğun istismar iddiasıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

Yusuf Ziya Gümüşel'in küçük yaştaki çocuk H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs’da görülecek. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.

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