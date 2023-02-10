|
Gündem

Küçük Yavuz 91 saat sonra elinde kumbarasıyla enkazdan çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan sekiz yaşındaki Yavuz Türkmen, 91 saat sonra elinde kumbarasıyla birlikte enkazdan sağ çıkarıldı.

01:50 . 10/02/2023 Cuma
DHA
Küçük Yavuz 91 saat sonra elinde kumbarasıyla enkazdan çıkarıldı.

Küçük Yavuz 91 saat sonra elinde kumbarasıyla enkazdan çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışması yürütüyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi, 600 konutlar bölgesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan sekiz yaşındaki Yavuz Türkmen, depremden 91 saat sonra Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından göçük altından elinde kumbarasıyla birlikte sağ olarak çıkarıldı.

'ASLAN YAVRUM BE'

Sedyeye alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etmek isteyen AFAD görevlisinin 'Aslan yavrum be', 'Sana kurban olayım' sözleri yürekleri ısıttı. Yavuz, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.



#Hatay
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
Küçük Yavuz 91 saat sonra elinde kumbarasıyla enkazdan çıkarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan baba ve beş yaşındaki kızı 90'ıncı saatte kurtarıldı
Hatay'da 89 saat sonra büyük mucize: 10 günlük Yağız bebek ve annesi kurtarıldı
AFAD gönüllüsü çadırını depremzede aileye verdi: Biz sokakta kalırız
Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek
Meksika'nın skandal kararına Türkiye'den sert tepki
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.