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Küçük Yavuz 91 saat sonra elinde kumbarasıyla enkazdan çıkarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışması yürütüyor.
Hatay’ın Antakya ilçesi, 600 konutlar bölgesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan sekiz yaşındaki Yavuz Türkmen, depremden 91 saat sonra Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından göçük altından elinde kumbarasıyla birlikte sağ olarak çıkarıldı.
Sedyeye alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etmek isteyen AFAD görevlisinin 'Aslan yavrum be', 'Sana kurban olayım' sözleri yürekleri ısıttı. Yavuz, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.