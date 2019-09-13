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POLİTİKA

Küçükçekmece Belediye Başkanı uydu sistemli lüks makam aracı siparişi verdi

Hizmet araçlarını ‘israf’ adı altında eleştiren CHP’nin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi makam aracı için kesenin ağzını açtı. Çebi, lüks standartlarda 20 binek araç için ihaleye çıkarken makam aracı olarak da uydu sistemli, çift sunroof’lu, buzdolaplı makam aracı talep etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Kemal Çebi
CHP'li Kemal Çebi

Miting meydanlarında ‘israf’ kavramı üzerinden propaganda yürüten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, görevinin 6. ayında araç kiralama ihalesine çıktı. Belediyenin 80 adet Clio-Egea tipi hizmet aracını yetersiz bulan Çebi, bir kısmı makam sınıfı olmak üzere 21 araç daha kiralanması emrini verdi. Söz konusu ihalede, başkan için özel bir araç talebi de yer alıyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

OTOMATİK AÇILIR LED TELEVİZYON

Çebi’nin uydu sistemi, çift sunroof, buzdolabı, otomatik açılır kapanır LED TV talep ettiği VIP aracın satılık fiyatı 700 bin TL’den başlıyor. İhalenin sonuç ilanı yayımlanmadığından, kiralama bedeli bilinmiyor. İşte ihale dokümanında Çebi için talep edilen aracın bazı özellikleri:

  • Otomatik vites olacaktır.
  • ABS + ASR + ESP + EBD + BAS + EDL fren sistemleri olacaktır.
  • Çift bölgeli elektronik klima ve arka havalandırma ızgaraları olacak.
  • Otomatik yanan Farlar olacak.
  • Yağmur sensörü olacak.
  • Elektrikli dış dikiz aynaları ve sıcaklık sensörleri olacak.
  • Viraj aydınlatmalı Bi-Xenon Ön farlar olacak.
  • Parktronik sistem olacak.
  • Yolcu bölümünde 4 adet konfor tipi tekli koltuk olacak.
  • Özel Ses Sistemi olacak.
  • Otomatik Kumandalı açılıp kapanabilen TV ünitesi olacak.
  • Yolcu bölümünde 220 voltluk priz olacak.
  • Yolcu bölümünde ek iç aydınlatma olacak.
  • Katlanabilir masa olacak.
  • Halı ile kaplı zemin olacak.
  • Ön ve arka elektrikli sunroof olacak.
  • Buzdolabı olacak.
  • Yolcu bölümünde özel eşya gözleri olacak.
  • Araçta uydu anteni olacak.

İhale ilanında VIP makam aracı için talep edilen şartlar.

İhale ilanında VIP makam aracı için talep edilen şartlar.

Yayımlanan ihale ilanı

Çebi için talep edilen aracın özelliklerini taşıyan temsili VIP araç.

Çebi için talep edilen aracın özelliklerini taşıyan temsili VIP araç.

Çebi için talep edilen aracın özelliklerini taşıyan temsili VIP araç.

Öte yandan ihale şartnamesindeki ‘GPS takip’ kuralının, VIP makam aracı için kapsam dışı bırakılması dikkat çekti.

Şartnamedeki GPS hükmü dikkat çekti.
  • ÖNCEKİ MAKAM ARACI PASSAT
  • Bir önceki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Temel Karadeniz’in makam aracı Volkswagen Passat, Çebi’nin talep ettiği VIP aracın yarı fiyatında. Görev süresince bu aracı kullanan Karadeniz, ayrıca belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 80 adet hizmet aracı kiraladı.
  • Önceki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Temel Karadeniz'in makam aracı Volkswagen Passat idi. (Görsel araca ait değildir)
Makam aracında yok yok

Makam aracında yok yok

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