​Küçükçekmece Kaymakamlığından gençlik alanında AB başarısı

Türkiye Ulusal Ajansından 25.770,00 Avro hibe desteği ile başarılı bulunan proje ile Finlandiya, İspanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Portekiz ve Macaristan’dan gelen gençler, sağlıklı yaşam, obezitenin önlenmesi, iklim dostu beslenmenin yaygınlaştırılması amaçlarıyla 10-17 Nisan 20220 tarihlerinde Küçükçekmece’de bir araya gelerek çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Göl Kenarında Pilates Etkinliği, Mutfak Atölyesi, Hemsball gibi alanlarda birlikte çalışan gençler ayrıca “Büyük İlçeler Güven Dönüşüm Projesi” kapsamında da ; ilçedeki Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesindeki gençlerle bir araya gelerek kültür paylaşımı, gıda atıklarının önlenmesi, aktif yaşamın önemi gibi konularda birlikte çalışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

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Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında da ESC50 Kalite Etiketine Sahip, bu alanda akredite kuruluş olarak AB alanında çalışan tek kaymakamlık olan Küçükçekmece Kaymakamlığı, Erasmus Gençlik Değişimi alanında da hibe almaya hak kazanan tek kaymakamlık olmanın gururunu yaşıyor.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan BEDİRHANOĞLU,

“Kaymakamlık olarak projelerimizin en önemli odak noktası her zaman öncelikle gençlerimiz. En güçlü yanımız da kuşkusuz AB projeleridir. Amacımız Avrupa Birliği projeleri sayesinde gençlerimizi, daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Bu programlar sayesinde; yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.

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Gençlerimizin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Erasmus+ Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Küçükçekmece Kaymakamlığı olarak akredite bir kuruluşuz. Yeni dönemde de AB projelerimizle hem gençlerimize Avrupa fırsatları sunmaya devam etmeyi, hem de yurt dışından gelen gençlerimize de Küçükçekmece Kaymakamlığı olarak ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.“ dedi.