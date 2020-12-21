Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu bilinmeyen nedenle evinde hayatını kaybetti

Spor

Sergen Yalçın: Ben atılınca başınız göğe mi erecek?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından kendisi hakkında televizyonlarda yapılan yorumlar hakkında açıklama yaparak, “Benim hakkımda oyundan atılmamam konusunda algı yapıyorlar. Ben oyundan atılırsam başınız göğe mi erecek. Ama itirazım saygılı olacak ve atılmayacağım” dedi.