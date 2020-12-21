Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu bilinmeyen nedenle evinde hayatını kaybetti

İstasyon Mahallesi 2. Sarıgül Sokak'ta yaşayan Y. I. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
- Tedavisinin ardından taburcu edilen ve evine gelen Y. I'nın hareketsiz yattığını gören ailesi durumu bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken, aile fertleri sinir krizi geçirdi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının bitmesinin ardından, cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.