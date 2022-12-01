Gündem Küçükçekmecede 24 yıllık binanın kolonları patladı
İSTANBUL

Küçükçekmece'de 24 yıllık binanın kolonları patladı

Küçükçekmece’de, orta kolonu patlayan 24 yıllık bina tahliye edildi. O sırada çalışan tekstil işçileri büyük korku yaşarken, belediye ekipleri binayı mühürledi.

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Haber Merkezi İHA
Küçükçekmecede 24 yıllık binanın kolonları patladı
Korku yaşayan tekstil çalışanları ise hemen malzemeleri çıkararak iş yerini boşalttı.

İstanbul'daki olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında faaliyete geçen 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu çatladı.

İHA

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Betonların döküldüğünü gören ve o sırada tekstil atölyesinde çalışan işçiler büyük bir panik yaşadı. Korku yaşayan tekstil çalışanları ise hemen malzemeleri çıkararak iş yerini boşalttı. Vatandaşlar belediyeye haber verdikten sonra binayı tahliye etti. Ardından gelen Küçükçekmece Zabıta ekipleri yaptıkları kontrolün ardından, binayı mühürledi.

İHA

Konu ile ilgili konuşan bina yöneticisi Yusuf Korkmaz, “Ben işteydim binada bir çökme olduğunu söylediler. Ağır bir ses gelmiş. İlk önce tekstil atölyesinde çalışan arkadaşların hepsi dışarı çıkmış, sonra bina sakinleri dışarı çıkmış. 4 saattir ne gelen var ne giden var. 153’ü de aradım, bakanlığı aradım, onlar da belediyeye yönlendirdiler. Boşalttık, kimse yok binada, 1998’de kullanılmaya başlamış bir bina” dedi.

İHA

Daha sonra konuşan tekstil atölyesinin sahibi Emrah Akçakaya, “O sırada içerdeydik, bir anda kolon patladı, beton attı, olduğu gibi dışarı çıktık. Korktuk, hemen tahliye ettik, dükkanı boşalttık. İçerde 20 kişi vardı” diye anlattı.

Ankara'da korku dolu gece: 24 daireli binanın kolonları patladı
FOTOĞRAF 14
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Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak Emek Sitesinde bulunan 4 katlı 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar oluştu.
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Gece saatlerinde çatlakları fark eden apartman sakinleri, yetkililere bilgi verdi.
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. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.
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Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ev sahipleriyle görüşen Küçük, gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti.
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Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.
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Ev sahiplerinden Uğur Gümüşsoy, Evde yatıyorduk, binayı boşaltın dediler. Aşağıya ekipler gelmişti. Apar topar evi boşalttık, hiçbir eşyamızı alamadık. Taşıma kolonunda bir çatlama olmuş, dış kaplaması dökülmüş. Yarın inceleme yapılacak, ona göre karar verilecekmiş. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum şu an. Bina 40 yaşında ama 1,5 sene önce kolon ve kirişleri kontrol edildi. Eski yapı olmasına rağmen kolonları çok sağlam çıkmıştı şeklinde konuştu.
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Ankara'da korku dolu gece: 24 daireli binanın kolonları patladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde gece yarısı korkutan bir gelişme yaşandı. 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar meydana gelmesi sonucu apartman hızla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise belediye misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.
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