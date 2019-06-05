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İstanbul Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı.

Haber Merkezi AA

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı.

İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki 1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı.

Yangını gören çevredekiler polis, sağlık ve ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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