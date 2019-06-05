Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı

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TSK tarafından sürdürülen sınır ötesi operasyonlar aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 5 terörist öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, Pençe Harekatı'nın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğu bilgisini verdi.