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Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyede

İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10:36 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:21 - 3/06/2024 Pazartesi
DHA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı. Çalışmaların devamında gözaltına alınan Dinçer'in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Küçükçekmece'de yıkılan binanın enkazından 12 saat sonra köpek kurtarıldı

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından yaklaşık 12 saat sonra bir köpek kurtarıldı. Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi Geçit Sokak'ta çöken 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir köpeğe canlı ulaşıldı. Terrier cinsi köpeğin Korkut Yılmaz Ayaz'a ait olduğu ve isminin Cookie olduğu öğrenildi. Köpeğin kurtarılması ve yaşanan sevinç cep telefonu kamerasına yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. ile binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. gözaltına alınmıştı.


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