Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Küçükçekmecede durdurulan minibüste ayakta 24 yolcu çıktı
İSTANBUL

Küçükçekmece'de durdurulan minibüste ayakta 24 yolcu çıktı

Küçükçekmece'de durdurulan minibüste ayakta 24 yolcu çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yapılan denetimlerde bir minibüste ayakta 24 yolcu olduğunu tespit edildi. Ayaktaki yolcuları indiren polis ekipleri minibüs şoförüne de ceza yazdı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, minibüsteki yolcuları tek tek indirdi.
Polis ekipleri, minibüsteki yolcuları tek tek indirdi.

Koronavirüs salgınını önleme kapsamında Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah ilçenin değişik noktalarında minibüslere yönelik denetim yaptı. Aşık Veysel Caddesi üzerindeki denetim noktasında durdurulan bir minibüste yasağa rağmen ayakta 24 yolcu bulunduğu tespit edildi. Ayakta bulunan yolcuları indiren polis ekipleri minibüs sürücüsüne hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ceza yazdı.

İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı

Polis ekipleri ayrıca minibüs şoförlerinin birbirlerini uyarmalarına karşı polis arabasıyla seyir halindeyken de denetim yaptı.

Uyarılar fayda etmedi: İstanbul'da minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı
KORONAVİRÜS
Uyarılar fayda etmedi: İstanbul'da minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı

Polis arabasıyla seyir halindeyken tespit edilen 3 minibüse de Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten ceza yazıldı.

Minibüste ayakta yolculuk yaparken indirilen bazı vatandaşlar da polise tepki gösterdi.

İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi
Abone Ol Google News
İbretlik cehalet

İbretlik cehalet

Pelosi'nin 'Türkiye'de değilsiniz' sözlerine çok sert tepki.
Vaka artış hızı kontrol altında

Vaka artış hızı kontrol altında

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklama.
10 ilçe risk altında!

​İstanbul'un deprem haritası yayınlandı..

​21 gün boyunca deniz altında kalabiliyorlar.
Pasinler'e<br>termal tesis

Pasinler'e
termal tesis

​Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı.
Amerikalı senatörlerden<br>"Uygur Türkleri" uyarısı

Amerikalı senatörlerden
"Uygur Türkleri" uyarısı

​Netflix'e 'suça ortak olmayın' çağrısı yapıldı.

​Bakan Soylu da 'tayin istiyorlar' diyerek eleştirmişti.

Formayı giydi <br>imzayı attı

Formayı giydi
imzayı attı

​Fenerbahçe, Samatta'nın bonservisini açıkladı.

​82 gözaltı kararı, aralarında HDP'li isimler de var.
Avrupa'nın<br>en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

​Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamam.

Kırklareli'de bulunan Cehennem Şelaleleri’ne gelen ziyaretçiler çöplerini bırakıp gidiyor: Doğal güzelliği kayboluyor
Gündem

Kırklareli'de bulunan Cehennem Şelaleleri’ne gelen ziyaretçiler çöplerini bırakıp gidiyor: Doğal güzelliği kayboluyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Cehennem Şelalesi adeta çöp yığınına döndü. Ziyaretçiler çöplerini bırakıp gidiyorlar. Doğa harikası olan Cehennem Şelalesi'nin doğal güzelliği bu nedenle kayboluyor. Şelaleler drone ile havadan görüntülendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Birazdan şehrimizin Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek" dedi.
İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti
Gündem

İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti

İstanbul Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı 'pes' dedirtti. Gazetecilerin sorularına dalga geçerek cevaplar veren kadın, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna, 'Korona yok, size geliyor bize gelmiyor' şeklinde cevap verirken "Bir günde ne kadar para kazanıyorsun?" sorusuna ise "Bir sürü para topluyorum" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.