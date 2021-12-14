Gündem Küçükçekmecede endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü
İSTANBUL

Küçükçekmece'de endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü

İstanbul Küçükçekmece'de eli kılıçlı bir kişinin yürürken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine sokakta korku yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar görüntüleri görünce endişe etti. Görüntülerdeki 14 yaşındaki Hamza G. ve annesi Kadriye G. konuştu. Anne Kadriye G., "Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum, 4 yaşındaki kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü 'çöpe atın' dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür, çöpe at' o sırada birisi videoya çekmiş" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Küçükçekmecede endişeye neden olan görüntünün sırrı çözüldü
Hamza G.'nin görüntüleri büyük endişeye neden oldu.

Hamza G. ve ailesi Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz cumartesi günü Kadriye G. evlerinde bulunan plastik oyuncak kılıç ile iki kardeşin birbirine vurduğunu gördü. 3 kardeşten en büyüğü olan Hamza G.'ye oyuncak kılıcı çöpe atmasını söyledi.

14 yaşındaki Hamza G. kar maskesini taktı elindeki oyuncak kılıçla sokağa çıkarak çöp kutusuna doğru yürümeye başladı. Elindeki oyuncak kılıcı o sokakta oturan bir kişi gerçek sandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O kayıt yayıldı, izleyenler de gerçek kılıç zannederek videodaki kişiye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de o video hızla yayıldı. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişeye neden oldu.

"HERKESİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Görüntülerin çekildiği mahallede oturan Mahmut Deyan, "Olayı duydum, çocuklarımı aradım. Onlar da görmediklerini söyledi. İster istemez korkuyoruz, işteyiz uzakta oluyoruz. Karşımıza çıksa, polisi arayacağız ya da birbirimize gireceğiz" diye konuştu.

Aynı mahallede oturan Mustafa Yenimolla ise, "Ben görmedim ama komşularım beni uyardı. Endişe verici bir durum. En kıymetli şeyimiz can güvenliğimiz. Korkulmaz mı böyle bir durumdan, herkesin hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu. Ailesi ile o sokakta yürüyüş yapan bir kişi "Karşıma çıksa nasıl önlem alırım bilmiyorum ama çocuklarım ve eşimle beraberim. Karşıma çıkarsa onları korumak için adamın üzerine atlar canımı ortaya atarım" şeklinde konuştu.

"OYUNCAK OLDUĞU APAÇIK ORTADA"

Olayın gerçeğini ise görüntülerdeki çocuk ve annesi anlattı.
Hamza G.'nin annesi Kadriye G., "Hamza'nın kardeşleri onunla birbirlerine vuruyordu. Hamza'ya al bunu çöpe at dedim. Plastik bir materyalden yapılmış bir oyuncak bunun öyle olduğu videoda gözüküyor. Hamza ama çöpe atarken oynaya oynaya götürmüş onu elinden. Bu kadar olaydan sonra halkın endişe etmesine de bir şey diyemiyorum ama bunun da oyuncak olduğu ayan beyan ortada. Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum ,4 yaşındaki kız kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü bunu atın dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür çöpe at'. Bu oyuncağı ben saklamıştım" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİM BİRBİRİNE VURDUĞU İÇİN ANNEM BANA OYUNCAK KILICI ÇÖPE ATMAMI SÖYLEDİ"

Görüntülerdeki Hamza G. ise "Kardeşlerim birbirine vurduğu için annem bana oyuncak kılıcı çöpe atmamı söyledi. Annem o oyuncağı saklıyordu zaten. Ben normalde de üşüdüğüm için kar maskesi takıyorum. Ben videoyu izleyince çok moralim bozuldu. Psikolojim bozuldu, şikayetçi olacağım" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 'OYUNCAK' OLDUĞUNU ANLADI

Şikayet üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgede araştırma yaptı. Videoda elinde kılıçla gezen Hamza G.ekipler tarafından bulundu. Ardından oyuncak kılıç üzerinde inceleme yapıldı, plastik olduğu anlaşıldı.
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