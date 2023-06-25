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Küçükçekmece’de gecekondu alevler içinde kaldı

Küçükçekmece’de tek katlı gecekonduda sabah saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangın neticesinde gecekondu kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayanlar son anda kurtuldu.

07:26 . 25/06/2023 Pazar
IHA
Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangının diğer binalara sıçramasını önleyerek müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evinin kullanılamaz hale geldiğini gören ev sahibi kadın oğlunun yardımıyla ayakta durabildi. Kadın tedbir amaçlı ambulansa götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan kadın ambulansta ayakta tedavi edildi. Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



#Küçükçekmece
#yangın
#İstanbul
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