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Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yol bakım çalışması nedeniyle yaşandığı öğrenilen feci kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 35 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken kazaya karışan metrobüsler yoldan çekildi.

Lokman Özdemir
09:01 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:39 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Küçükçekmece'de metrobüs kazası
Küçükçekmece'de metrobüs kazası
İstanbul yeni güne kaza haberiyle uyandı. Küçükçekmece
Sefaköy
'de sabah saatlerinde bir
metrobüs
kazası meydana geldi.

Bariyerlere savruldu


Alınan bilgiye göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Ajanslara yansıyan bilgiye göre feci kazaya yol bakım çalışması neden oldu.


Kaza anı kamerada

1 kişi hayatını kaybetti


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.


Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 35 kişi de yaralandı.




Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.



Seferler yapılamadı


Kaza nedeniyle kapanan metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.


Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Sabah işe yetişmek isteyen vatandaşlar ise yolda kaldı.


Görgü tanıkları kaza anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.







#Küçükçekmece
#Sefaköy
#metrobüs
#Kaza
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