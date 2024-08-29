Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

İstanbul yeni güne kaza haberiyle uyandı. Küçükçekmece Sefaköy 'de sabah saatlerinde bir metrobüs kazası meydana geldi.





Bariyerlere savruldu





Alınan bilgiye göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Ajanslara yansıyan bilgiye göre feci kazaya yol bakım çalışması neden oldu.





Kaza anı kamerada





1 kişi hayatını kaybetti





İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.





Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 35 kişi de yaralandı.













Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.









Seferler yapılamadı





Kaza nedeniyle kapanan metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.





Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Sabah işe yetişmek isteyen vatandaşlar ise yolda kaldı.





Görgü tanıkları kaza anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.























