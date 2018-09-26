Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı

Küçükçekmece'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.
Küçükçekmece'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.
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