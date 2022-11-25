'Küçükçekmece'de tacizciyi dövüp kameraya aldı' iddiasına Emniyet'ten yalanlama: Görüntüler kurgu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde "Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı" başlıklı paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

HABER ASILSIZ: GÖRÜNTÜLER KURGU

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen Y.E. isimli şahsın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde genç bir kadını taciz edilmekten kurtardıktan sonra tacizciyi darbettiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu, haberlerde yer alan görüntülerin kurgu olduğu anlaşılmış, Y.E. isimli şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Y.E'nin gözaltına alındığı şüphelinin olayda kullandığı kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, hakkında "Suç uydurma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan işlem yapılan Y.E'nin bugün adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

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